Catania, il gen. Antonino Raimondo: «Città reattiva e positiva che ha bisogno di attenzione»

"La Guardia di Finanza, sotto l’egida della Prefettura di Catania, sta dando il proprio contributo insieme alle altre consorelle forze di polizia, la Questura e l’Arma dei Carabinieri, per fornire il proprio supporto e l’attività di controllo sul territorio in favore della cittadinanza". Lo afferma il Gen. Antonino Raimondo, comandante provinciale della Gdf di Catania in occasione degli auguri di buone feste agli organi di informazione. "Sicuramente - aggiunge- quello della contraffazione è, insieme ad altro fenomeni criminali, una delle realtà che in maniera illecita impattano sul territorio di questa città e non solo".

"Catania- evidenzia infine il Comandante Raimondo- è una città molto reattiva e molto positiva sotto ogni profilo ma che necessita come tutte le città del sud e della Sicilia di una attenzione particolare di noi tutti".

