Catania, il marciapiedi di via Torino diventa area di parcheggio!

La legge vieta espressamente di parcheggiare sui marciapiedi: secondo il Codice della strada è proibita la sosta e la fermata sul marciapiede, salvo che non vi sia diversa segnalazione. È persino vietata la sosta e la fermata in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi. Ma a Catania questa è una di quelle altre regole che la cittadinanza sembra ignorare: almeno questo dimostrano le immagini che arrivano da un giorno qualunque in via Torino, dove sono in tanti a posteggiare lasciare l'auto sul marciapiedi per andare a sbrigare commissioni.

Per dovere di cronaca va detto che chi parcheggi sul marciapiedi rischia di incorrere in una sanzione che va da un minimo di 84 fino ad un massimo di 335 euro. Ed è prevista anche la decurtazione di due punti dalla patente. Certo, però, ci vuole l'intervento di un vigile urbano, figura assai rara tra le strade della città.

