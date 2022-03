Catania, il video della rapina alla gioielleria di viale Mario Rapisardi: un arresto, caccia ai complici

Con indosso abiti femminili, insieme a un complice che gli era accanto e a un altro che attendeva fuori a bordo di uno scooter avrebbe rapinato preziosi per quasi 18mila euro a Catania il 9 febbraio scorso una gioielleria di Viale Mario Rapisardi malmenando il titolare e i commessi. Per questo motivo, con l’accusa di rapina in concorso, i carabinieri, su delega della Procura etnea, hanno arrestato un catanese di 35 anni. Ora è caccia ai due complici. Ecco uno dei video della rapina diffusi dai carabinieri e che hanno permesso di risalire al componente della banda arrestato

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA