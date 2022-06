Catania, la strada "occupata" per la corsa clandestina di cavalli: il video sui social diventa virale

Ci sono i calessi, gli scooter e tanti, tantissimi giovani (tutti rigorosamente senza casco) che urlano e inneggiano. E' un copione già visto quello immortalato da un video pubblicato su Facebook dalla pagina "Inciviltà a Catania" che riprende una corsa clandestina che si è svolta nei giorni scorsi vicino al cimitero etneo, e più precisamente lungo il rettilineo di via del Divino Amore, già in passato teatro di gare di questo tipo. Fa comunque sempre un certo effetto vedere come centinaia di persone possano impossessarsi di una pubblica via per svolgere un'attività decisamente illegale e pericolosa. Il fenomeno delle gare clandestine di cavalli è poi spesso accompagnato dalle scommesse in denaro anche di migliaia di euro. Queste corse, postate poi sui social network direttamente dai protagonisti, diventano quindi l'esaltazione e la sublimazione dello strapotere criminale. Il video naturalmente è diventato virale e ha fatto migliaia di visualizzazioni e generato decine di commenti sopratutto sulla mancanza di controllo del territorio

