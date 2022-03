Momenti di panico e paura in via Cosentino a Catania. Un camper Ford ha infatti preso fuoco e le fiamme si sono propagate anche a un Panda parcheggiata vicino.Il rogo pare sia natura dolosa. La proprietaria della Fiat ha avuto un malore. Sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e l'ambulanza della Misericordia Catania Porto. Sono già in corso i rilievi e le indagini da parte della polizia di stato.

FOTO DONATELLA TURILLO

FOTO DONATELLA TURILLO FOTO DONATELLA TURILLO

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA