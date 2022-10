Vichy a Cristina sul palco con Gigi D'Alessio al Metropolitan di Catania: «Mi vuoi sposare?»

Sempre di più le star che fanno da Cupido o che chiedono la mano alla fidanzata. Fedez che ha chiesto la mano di Chiara Ferragni durante un suo concerto non è stato certo l'unico. Ma tra proposte vip e “aiutini” da parte di cugini importanti, tantissimi altri sono stati i giovani che hanno approfittato di un concerto per formalizzare la propria proposta di matrimonio. Adesso, la proposta di matrimonio è arrivata direttamente sul palco del Teatro Metropolitan di Catania, durante il concerto di Gigi D'Alessio. Vichy Campisi ha chiesto la “mano” della sua fidanzata Cristina Arena. Il cantautore papà di “Non dirgli mai” ha chiamato sul palco Cristina ed ha detto «non ti voglio fare cantare. Non ti mettere paura. C'è il tuo Vichy che ti deve dire una cosa». Ed ecco che il suo ragazzo si è inginocchiato ed ha pronunciato le “parole magiche”. «Cristina mi vuoi sposare?». Ed ecco arrivare il si ed un bacio. Il video è stato postato sui social e Vichy ha scritto «Un'emozione unica. Grazie Gigi D'alessio e grazie anche infinitamente a Enzo, Lidia e Simone D'Agata per questo regalo bellissimo. Cristina Arena ti aspetto all'altare».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA