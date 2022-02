Catania si prepara alla festa di Sant'Agata: mostra nella chiesa di San Camillo

Festeggiamenti da vivere in tono minore solo all’apparenza ma non nella sostanza. Perché la fede, la devozione e l’amore nei suoi confronti non conoscono ostacoli o limiti per tutti i devoti sparsi nel mondo. Agata, Agata, fortissimamente Agata: Catania si prepara con grande emozione pur con tutti i divieti di assembramento che questa pandemia impone. “Per il secondo anno sarà una festa molto diversa da quella vissuta in passato per tutti noi- spiega Dario La Rosa, amministratore della pagina facebook “Devoti di Sant’Agata”- oggi nella chiesa di San Camillo, in via Crociferi, per il quarto anno consecutivo stiamo organizzando una mostra dal titolo “Sant’Agata festa di popolo”. Un appuntamento per ricordare che Lei appartiene a tutti noi. Fino al 12 di febbraio si potranno ammirare una serie di scatti di Giuseppe Mirabella dove si mostrano le festività agatine del 2020 e quelle dell’anno successivo”.

Video di Davide Anastasi

