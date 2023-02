Un video dallo stadio Massimino al termine di Catania Marigilianese 2-1 in cui i giocatori cantano con i tifosi della Sud «La capolista se ne va». Ieri allo stadio Massimino per la partita fra prima e ultima in classifica c'erano 16.300, record stagionale e numeri incredibili per una partita di serie D.

