Catania, traffico paralizzato attorno allo stadio per la partita dei rossazzurri

C'è probabilmente qualcosa che non va nel dispositivo attuato dalle forze dell'ordine a Catania in occasione delle partite di calcio della squadra rossazzurra se ogni volta che gioca allo stadio Massimino si paralizza una intera zona della città. Sopratutto quando le partite non cadono di domenica è il caos nel quartiere Cibali e dintorni. Via Lavaggi, viale Mario Rapisardi, via Galermo, via Cifali, tutte le strade attorno allo stadio sono andate letteralmente in tilt già a partire dalle 13. La concomitanza dell'uscita delle scuole ha ulteriormente peggiorato la situazione creando un traffico davvero infernale con automobilisti esasperati, vigili urbani impotenti e anche mezzi di soccorso bloccati nelle lunghe code che si sono formate. E' evidente che urgono modifiche al piano di intervento stabilito dalle autorità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA