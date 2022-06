Catania, vasto incendio in zona Canalicchio: lambito il viale Mediterraneo (video)

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in alcune zone di vegetazione del quartiere Canalicchio di Catania lambendo pericolosamente la diramazione per l'autostrada A18, ovvero il viale Mediterraneo, e anche alcune abitazioni della zona con diversi cittadini preoccupati per l'evolversi della situazione. Il fuoco ha creato rallentamenti al traffico e si propagato in emntrambi i lati della diramazione. Più squadre dei vigili del fuoco sono in azione per arginare le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento.

VIDEO DI ROBERTO VIGLIANISI

