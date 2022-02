Catania, vasto incendio sulla timpa di Leucatia domato dai vigili del fuoco

Questa mattina a Catania i vigili del fuoco hanno domato un vasto incendio che si è sviluppato tra le sterpaglia della timpa di Leucatia. La colonna di fumo che si è sollevata dal rogo è stata visibile per ore da diverse zone della città e i vigili del fuoco hanno avuto anche qualche difficoltà per circoscrivere le fiamme in quella zona impervia, ma alla fine sono riusciti a tenere sotto controllo l'incendio fino al definitivo spegnimento

