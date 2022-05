Catania, via Carbone nel limbo: riaprirla al traffico o renderla isola pedonale?

Riaprirla al traffico oppure renderla definitivamente pedonale? A distanza di mesi in via Carbone a Catania il dibattito resta ancora aperto. Tra chi vorrebbe le transenne rimosse e chi- al contrario- le vorrebbe in pianta stabile, l’incontro di oggi vuole gettare le basi per trovare una soluzione condivisa da tutti. “Via Carbone è molto di più di una strada chiusa- spiega Sevy Gagliano, vice presidente del consiglio d’istituto della scuola “Cavour” e abitante del quartiere- è un progetto di riqualificazione fortemente voluto da Legambiente e dagli stessi studenti della Cavour. Un’esigenza di sicurezza per i ragazzi che si riappropriano così di uno spazio di socialità importante”. Dall’altra parte molti residenti della zona, al contrario, vogliono la riapertura della strada. “Parliamo di un tema che va discusso ad ampio respiro- sottolinea Giuseppe Indorato, amministratore del condominio di Largo dei Vespri, via Carbone e via Redentore- stiamo vedendo che, ancora una volta, l’amministrazione comunale interviene senza una progettualità discussa con tutte le parti in causa. Non ci risulta essere stato presentato un progetto definitivo e, per questo, bisogna chiarire in che termini si vuole operare garantendo l’assoluta sicurezza per tutti”. Sul tavolo di dialogo restano tante idee, proposte e modifiche del progetto iniziale. “Come consiglio di quartiere- afferma Paolo Ferrara, presidente del III municipio di Catania- riteniamo che sia necessario e urgente riaprire la via al transito dei veicoli. La nostra proposta prevede di dividere la parte sud della strada creando così uno spazio apposito dove i ragazzi possano giocare oppure entrare e uscire da scuola in totale sicurezza. Contemporaneamente- conclude Ferrara- è fondamentale garantire il libero accesso per gli abitanti del condominio, per i disabili e i mezzi di soccorso”. Sul nodo “via Carbone” interviene anche la dirigente Maria Gabriella Capodicasa dell’istituto “Cavour”. “Ancora una volta siamo qui a confrontarci con i genitori e i residenti delle palazzine circostanti riguardo all’apertura della strada. Speriamo che da questo incontro si possa trovare una soluzione che possa soddisfare tutti”.

(video Davide Anastasi)

Damiano Scala

