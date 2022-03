Ceduta a 14 anni dai genitori al padrino: il video che riprende insieme l'uomo e la ragazzina

In questo video diffuso dai carabinieri viene illustrata l'operazione che ha permesso di scoprire un padre e una madre senza scrupoli che avrebbero usato la figlia i 14 anni come "merce di scambio" esercitando su di lei una specie di "diritto di proprietà" che avrebbe permesso di loro di cederla la padrino di cresima, inducendola con violenza e minaccia ad intrattenere una relazione anche sessuale con lui per ottenere da quest’ultimo cibo e denaro.

