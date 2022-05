Chiara Ferragni e Fedez sono tra gli invitati al Met Gala a New York, uno degli eventi più importanti del mondo della moda. Si tiene il primo lunedì di maggio al Metropolitan Museum of Art e vi partecipano le personalità più influenti e importanti del mondo del fashion e dello spettacolo. Come hanno svelato gli stessi Ferragnez sui loro account Instagram, i due saranno vestiti da Donatella Versace.



