Chiara Ferragni: "Psicoterapia utile a chiunque"

"In quanto imprenditrice donna cerco di dare indietro quello che ricevo, di dare visibilita' ad un'altra imprenditrice". Con queste parole Chiara Ferragni, commenta la sua partecipazione al talk conclusivo della campagna Forti Insieme. L'iniziativa, lanciata lo scorso luglio da Pantene e Chiara Ferragni con lo scopo di promuovere l'imprenditorialità femminile, ha previsto un concorso che ha premiato tra le numerose start up femmilini aderenti, Unobravo. Una piattaforma di psicologia online rappresentata dalla sua fondatrice Danila De Stefano, che ci racconta come questa idea sia nata da un'esperienza personale e di come il sostegno ricevuto da Forti Insieme abbia contribuito alla sua crescita.

