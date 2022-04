Clima, il nuovo libro di Greta Thunberg con Piketty e Atwood

"Tutte le storie di questo libro sono inquietanti prese singolarmente, ma sono anche collegate strettamente come tutti noi. E quando inizi a connetterle tra loro e a comprenderle come parte di una rete di eventi, acquisiscono un altro significato molto più allarmante". Così Greta Thunberg presenta in un video il suo nuovo libro in uscita a ottobre, "The climate book". È il quarto che pubblica. Il libro raccoglie oltre 100 diversi contributi, dagli scienziati Johan Rockström e Katharine Hayhoe all'economista Thomas Piketty e alla scrittrice Margaret Atwood, per raccontare "la crisi ecologica in una prospettiva olistica. "Chi è responsabile di mettere insieme quel racconto più ampio, chi invochiamo quando si tratta di affrontare l'intero quadro?", domanda nel video e "la risposta è nessuno, o piuttosto tutti".

