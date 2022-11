Combustibili, tutti i rincari per riscaldare casa

In base ai dati raccolti dal Codacons, tutti i combustili utilizzati per riscaldare le case italiane registrano quest'anno sensibili rincari dei listini che incideranno sulla spesa delle famiglie nei mesi invernali. I costi del riscaldamento domestico variano in base a diversi fattori, come le dimensioni dell'appartamento, il numero di componenti familiari, l'ubicazione geografica, l'isolamento termico, ecc., ma ad incidere e' soprattutto il tipo di combustile utilizzato, che puo' comportare differenze di spesa enormi.

