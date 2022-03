Concorso scuola, 90% di bocciati. In un video lo scontento degli insegnanti

Si stanno ancora tenendo le sessioni del concorso per insegnanti delle scuole medie e superiori atteso da molti anni ed è già polemica. Il concorso a crocette infatti permette di avere immediatamente i risultati e quelli che sono riusciti a passare sono una percentuale minima, sotto il 10 per cento secondo i dati Anief, il sindacato della scuola.

"Domande assurde e difficili, non era un vero reclutamento - dice Angela Isaia insegnante precaria che ha appena fatto, senza passarlo, il concorso per l'insegnamento di letteratura nelle scuole medie - tra tutti abbiamo concordato che anche studiando di più non avremmo potuto fare meglio. Non era un vero reclutamento ma un modo per tenerci precari".

Anief, sindacato dei lavoratori della scuola, denuncia anche ricorsi "Abbiamo rilevato domande con risposte errate e lo faremo presente al Ministero - spiega Marcello Pacifico presidente Anief - ma con 200 mila precari ogni anno si deve cambiare il modo per farli entrare di ruolo".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA