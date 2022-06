Conte: "Una certa politica indegna vuole rimuovere il Reddito di cittadinanza"

"Con una povertà dilagante e con un problema sociale così invasivo si pensa di rimuovere il reddito di cittadinanza che è di sostegno alla povertà, peraltro orientata a favorire anche l'incontro con l'occupazione. Dobbiamo mantenerla, dobbiamo presidiarla: io trovo indegno che una certa politica, per fortuna non tutta, concentri gli sforzi per rimuovere questa misura assolutamente necessaria. Anzi dobbiamo lavorare per allargare il fronte, introducendo anche il salario minimo". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, giunto a Palermo per la due giorni a sostegno del candidato sindaco Franco Miceli.

