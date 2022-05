Corea del Nord, lockdown per il covid e Kim Jong Un si presenta con la mascherina

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha presieduto la riunione d’emergenza del Politburo contro il focolaio di Covid-19, il primo in due anni denunciato ufficialmente in oltre due anni di pandemia, indossando per la prima volta una mascherina protettiva azzurra.

Kim, secondo la Kcna che ha diffuso le foto dell’incontro, ha tenuto l’incontro a Pyongyang per discutere la «più grave emergenza» del Paese contro il nuovo coronavirus, difeso «con determinazione» per oltre due anni, ha riferito un funzionario del Nord.

Le autorità di Pyongyang hanno condotto domenica una analisi dei campioni raccolti da pazienti affetti da febbre e «hanno concluso che erano identici alla variante Omicron BA.2». La Kcna non ha menzionato il numero di casi, ma dal resoconto fatto sembrano esserci più pazienti confermati positivi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA