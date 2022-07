Al via la quarta dose di vaccino per gli 'over 60'. "L'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera e abbiamo inviato a tutte le regioni la circolare. Quindi iniziamo immediatamente con la somministrazione", accelera il ministro della salute Roberto Speranza dopo la raccomandazione dell'Ecdc e dell'Ema di un secondo richiamo per quella fascia d'eta'.

