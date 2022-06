Crolla solaio in un edificio a Palermo, due persone estratte vive dalle macerie

Una donna e un operaio sono stati estratti viva sotto le macerie di un solaio crollato al secondo piano di un edificio in via Amerigo Vespucci a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la signora e l'operaio e li hanno affidata ai sanitari del 118. La donna è stata portata in codice rosso all’ospedale Civico. Meno grave l'operaio, illeso un collega che era con lui e con il quale stava eseguendo dei lavori in un appartamento.

Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Zisa. Ancora non è chiaro cosa sia successo. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Zisa. Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l’area.

