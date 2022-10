Crolla un ponte in India: almeno 141 morti

Almeno 141 persone sono morte per il crollo di un ponte in India, nello stato del Gujarat, nell'ovest del Paese. Diversi video mostrano la struttura parzialmente sommersa nel fiume Macchu, nella citta' di Morbi, mentre alcune persone si aggrappano alla parte di ponte rimasta sospesa per non cadere in acqua. Il ponte era stato riaperto solo pochi giorni fa dopo dei lavori di riparazione. Il primo ministro Narendra Modi, che si trova nella regione per una visita di tre giorni, si e' detto "profondamente addolorato per la tragedia". Al momento del crollo, sul ponte c'erano fino a 400 persone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA