Tragedia sfiorata in Spagna. I tifosi del Deportivo La Coruna stavano festeggiando un gol della loro squadra impegnata in trasferta contro lo Zamora quando la tribuna è crollata con decine di persone precipitate oltre il parapetto. L'incidente è accaduto negli ultimi minuti della partita di campionato di terza divisione. Per fortuna solo cinque le persone ferite non gravemente

