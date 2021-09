Da “Armao meravigliao” a ”Povero Musumeci”, il preconcerto di Cateno De Luca in esclusiva per lasicilia.it

«Andrò a Sanremo», affermava lo scorso aprile Cateno De Luca ed a distanza di sei mesi il primo cittadino di Messina sale su un palco live con i brani del suo primo disco. «A modo mio» è il titolo dell’evento di questa sera a Messina, all’arena di Villa Dante dove Scateno e la sua band “I Peter Pan” presenta il suo album “Stati d’Animo”. Prima dell'esibizione, in esclusiva per la sicilia.it, il sindaco di Messina e già candidato governatore per le prossime elezioni regionali, ha scherzato con il nostro inviato e durante le prove ha preso in giro l'assessore all'economia Gaetano Armao “meravigliao" e il presidente della Regione Nello Musumeci: «Li farò ballare» dice “Scateno”.

L'evento di questa sera è andato sold out (venduti tutti i mille biglietti), il concerto di Villa Dante che non sarà che il primo perché De Luca pensa in grande ed è in fase di allestimento la tournée che lo porterà in tutti i capoluoghi di provincia siciliani.

