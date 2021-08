Danilo e Vanessa, la proposta di nozze (e il sì) al Castello di Rufo Ruffo a Scaletta

Per farle la proposta di matrimonio ha scelto il Castello di Rufo Ruffo a Scaletta Zanclea nel Messinese. Lui è Danilo Neri, 29 anni vicesindaco del comune di Conca Casale (Isernia, nel Molise) e lei è Vanessa Salvatore, 27 anni, anche lei di Conca Casale, laureata in servizio sociale. I due sono fidanzati da 11 anni e mezzo. “Ho deciso di farle la proposta in un modo che sicuramente non dimenticherà – ha detto Danilo - in questo caso il castello di Rufo Ruffo il luogo perfetto”.

