Draghi: "Più donne nei corsi Stem, un miliardo per arrivare al 35% di iscritte"

"Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomini". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso sottolineando che "sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici e "solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem". Si investirà "oltre 1 miliardo" per potenziarne l'insegnamento", anche per "superare gli stereotipi di genere" e portare la percentuale "al 35%"

