Le forze ucraine hanno distrutto all'alba di questa mattina, lunedì 2 maggio, due motovedette russe classe Raptor vicino all'Isola dei Serpenti: lo ha reso noto il comandante in capo delle forze armate ucraine, il generale Valery Zaluzhny, in un tweet del ministero della Difesa. "Il drone da combattimento Bayraktar funziona. Insieme per la vittoria!", ha aggiunto Zaluzhny. Fonte: esercito ucraino

