Due correnti: nel nuovo singolo della catanese Katres l'amore per la figlia e per un luogo magico della Sicilia

Due Correnti, nuovo singolo della catanese Katres, segna un nuovo capitolo che segue la pubblicazione dell'album Araba Fenice e che vuole raccontare l'amore viscerale per una figlia e per la Sicilia. La perfetta similitudine è per l’autrice del brano l’Isola delle Correnti.

Katres in questa produzione si è ispirata a un sound di respiro internazionale con contaminazioni che vanno dall'indie rock americano al pop, fino a toccare accenti di post rock. Il tutto senza tralasciare l'importanza del testo, cantautorato impegnato e maturo.

Il desiderio espresso da Katres in questa canzone è quello di resistere allo spazio temporale e rendere eterno quello che riconosce come il legame più profondo della propria esistenza. Proprio come succede nel punto esatto in cui le due correnti, quelle del Mar Ionio e del Mar Mediterraneo, si incontrano, si scontrano, si fondono e sono destinate a rimanere unite in un moto senza fine.

Nel brano Katres si avvale della collaborazione di alcuni tra i più validi musicisti nell'attuale panorama italiano, al pianoforte e pedali Bruno Bavota (presente nelle colonne sonore di The Young Pope e The New Pope di Paolo Sorrentino e colonna sonora di uno spot della Apple).

Il suo primo album, Farfalla a valvole, nasce nel 2012 e viene pubblicato il 13 settembre 2013. A una settimana dall’uscita, Katres è “migliore artista della settimana” su MTV New Generation.

Il tour per la promozione di Farfalla a valvole vedrà Katres impegnata in circa 150 concerti, tra l’Italia e l’estero (Parigi, Londra, Liegi, Bruxelles, Spa, Amsterdam, Barcellona, Valencia, Lisbona).

A giugno 2017 Katres pubblica Ormai ho deciso, il primo singolo estratto dal nuovo disco di inediti, grazie al quale si aggiudica il Premio Stil Novo 2017 del Premio Lunezia, e affronta una lunga tournèe estiva in apertura ad Ermal Meta nel suo fortunato Vietato morire tour.

Nel 2018 esce Araba Fenice, album prodotto da Daniele Sinigallia, e lo stesso anno vince il Premio Disco days come miglior artista giovane. Nel 2020 scrive Due Correnti, brano dedicato alla figlia nata nel 2019, mentre nel 2021, insieme al marito e produttore Jex Sagristano, fonda l’etichetta discografica Soundinside Records.











