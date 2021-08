Due fratelli coltivavano e spacciavano marijuana in azienda zootecnica: un arresto e una denuncia

Carabinieri della stazione di Granieri, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato un 41enne e denunciato il fratello di 43 anni per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante controlli in una azienda zootecnica ubicata in contrada Fontana Che Bolle, di Grammichele, in un locale adibito a caseificio hanno trovato circa 800 grammi di marijuana assieme ad un bilancino elettronico di precisione e diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita. Sul terreno dell’azienda sequestrate 40 piante di canapa indiana di circa 2 metri di altezza e nei locali della struttura circa 100 grammi di marijuana. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

