Ecco come sarà il nuovo stadio Franchi di Firenze

Una copertura leggera, elegante e fotovoltaica, un nuovo sistema di tribune, e un set di funzioni di uno stadio moderno. Sono questi i tre elementi principali del progetto vincitore del concorso per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Pier Luigi Nervi e dell'area Campo di Marte a Firenze. Un percorso che nella prima fase ha visto oltre 30 progetti in gara, per arrivare poi agli otto finalisti tra i quali la commissione internazionale di esperti ha scelto quello realizzato dallo studio Arup. L'ultimo atto del concorso, reso possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e di Intesa Sanpaolo, si e' svolto nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, con la presentazione degli otto progetti arrivati alla fase finale e lo svelamento del vincitore.

