Elettra Lamborghini, qualcuno le grida "tr**a" e lei ferma il djset: «Scemo! Scemo!»

Elettra Lamborghini ha reagito a modo suo, durante un djset dove la cantante ha presentato il singolo “Caramello”, agli insulti di un ragazzo che dal pubblico l'ha ripetutamente offesa. Elettra, a un certo punto, mentre si stava esibendo sul palco, ha fermato la performance e ha iniziato ad inveire contro alcune persone presenti tra il pubblico: «Sc..mo, sc…mo, sc…mo» è il coro che l’artista ha lanciato in direzione del giovane. A raccontare tutto è stata proprio Elettra con delle stories Instagram.

Nel video si vede la cantante interrompere la sua esibizione, chiedere ai tecnici di fermare la musica e puntare dal palco il ragazzo che la stava insultando. «C’è uno di questi sf…ti qua davanti - dice Elettra nel video - che ha detto una parolina che non doveva dire. Se avete le palle, prendete e andate fuori dai coglioni. Di solito ballo ma ero pietrificata perché sta gente aveva praticamente la bava e poi c’erano in fondo dei poveracci…», ha scritto Elettra su Instagram- «Ragazze, non uscite mai con questi sfi….ti che fanno i finti ricchi. Non voglio vantarmi, però sono dei looser che fanno i finti ricchi e poi non vi pagano neppure la cena. State lontane anche se sono in giacca e cravatta… Non dategliela perché sono davvero degli sf…ti loser».

