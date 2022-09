Silvio Berlusconi ha votato, insieme alla compagna Marta Fascina, al seggio di Milano in via Fratelli Ruffini intorno all'ora di pranzo. Dopo il voto, ad una richiesta delle Iene, si è rifiutato di cantare 'Bella Ciao'. "Non posso", ha detto, "sarei criticatissimo".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA