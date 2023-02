Enel, Starace: “Con 3Sun il futuro dell'energia non se ne è mai andato da Catania”

“Continuare a innovare e perseguire l’efficienza alla fine genera valore perché se non ci fosse stata questa innovazione tecnologica e questa competitività del pannello non avrebbe avuto senso fare un nuovo investimento a Catania. Il futuro dell’energia non se ne è mai andato da qui”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, a margine della visita al cantiere della Gigafactory 3Sun di Catania che entro il 2024 sarà la più grande fabbrica di pannelli solari d’Europa, con una capacità produttiva di 3GW all’anno, e utilizzerà una tecnologia innovativa unica al mondo.

“Noi abbiamo continuato ad avere innovazione - aggiunge Starace - ricerca e un’estrema attenzione alla tecnologia del polo di innovazione di Passo Martino proprio perché è sempre rimasto qui. Adesso possiamo pensare a fare un grande investimento nello stesso posto in cui abbiamo cominciato 15 anni fa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA