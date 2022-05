Esce su Prime Video "Mucho Mas" documentario su Gianluca Vacchi

E' in uscita dal prossimo 25 maggio il nuovo documentario originale italiano di Amazon Prime dedicato ad uno dei personaggi più' noti e visibili in rete. "Mucho Mas" racconta la storia di Giuanluca Vacchi, imprenditore bolognese e influencer da 43 milioni di follower e un patrimonio inestimabile. "Volevo raccontare che per essere intrattenitivo non bisogna per forza essere superficiale – racconta Gianluca Vacchi ad ANSA – e che dietro il personaggio social c'e' un uomo che ha una storia con le sue profondità', che ha attraversato gioie e sofferenze. L'ho voluto fare per lasciare a mia figlia una testimonianza del percorso che avesse un carattere oggettivo e non soggettivo". Oltre ai social insomma c’è' "Mucho Mas". Nel film la storia d'amore con la modella spagnola Sharon Fonseca e la nascita della loro prima figlia Blu Jerusalema, ma anche il rapporto con il padre, l'impegno negli affari e il rapporto con l'azienda di famiglia.

