Un escursionista in difficoltà lungo il versante ovest dell'Etna è stato individuato, raggiunto e trasportato in un'area sicura grazie a un elicottero AW-139 del reparto volo dei vigili del fuoco di Catania. L'uomo in difficoltà dopo avere lanciato l'allarme ha segnalato la sua posizione grazie alla sua tshirt. Nel video diffuso dai vigili del fuoco il momento della localizzazione

