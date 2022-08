Fanno sci d'acqua sul Canal Grande, il sindaco pubblica il video: «Una cena a chi li riconosce»

Sci d’acqua, o meglio surf trainato da una barca a motore lungo il Canal Grande, schivando gondole e vaporetti. L’ennesima bravata da parte di due giovani che - evidentemente - non volevano passare inosservati, è stata filmata da molte persone incuriosite ma anche indignate. Primo tra tutti il sindaco Luigi Brugnaro, che ha pubblicato un video sui suoi profili social. La Polizia municipale sta indagando per capire da dove i due ragazzi siano partiti e arrivati, per poter risalire alla loro identità. "Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della città - commenta Brugnaro -. Chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli, anche se le nostre armi sono davvero spuntate, servono urgentemente più poteri ai sindaci in tema di sicurezza pubblica. A chi li individua offro una cena". (video da Facebook)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA