Fedez racconta la sua vita dopo il tumore al forum 'Il Tempo della Salute'

"Bisogna affidarsi a chi è di competenza. Ascoltate il medico e guardate meno Google, dove qualsiasi cosa appare come una sentenza di morte". E' il messaggio lanciato da Federico Lucia, in arte Fedez, dal palco del talk 'Brutto male addio, i tumori nell'era social' in occasione dell'ultima giornata del forum 'Il Tempo della Salute' a Milano. "Meglio parlare dieci minuti in più col medico che passare una notte intera a guardare Internet da soli, perché credo che sia un'autoflagellazione a cui io stesso mi sono sottoposto prima dell'intervento", ha aggiunto.

