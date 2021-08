Ferragosto, la spiaggia di Letojanni presa d'assalto: nonostante le ordinanze

Ecco un video che dà un'idea della notte di Ferragosto appena trascorsa sulla spiaggia di Letojanni (Me), storicaménte una delle più gettonate della costa onica per i tradizionali falò della festa clou dell'estate. Il risalire dei contagi da Covid aveva però imposto al sindaco un'ordinanza per limitare pericolosi assembramenti, un'ordinanza simile a quelle firmate da decine di sindaci in tutta l'Isola.

Niente falò, niente attendamenti, niente alcol, niente feste. Dalle immagini però non sembra che l'ordinanza sia stata molto seguita, qualche falò è stato comunque acceso, ma tutto si sarebbe svolto in sicurezza e la notte è trascorsa tra balli e feste sulla spiaggia senza particolari scossoni e con qualche “blitz” dei carabinieri per disperdere saltuariamente le persone.

D'altronde era davvero difficile fermare le migliaia di villeggianti che affollano in questi giorni di vacanza il Comune rivierasco e quelli che per l'occasione si sono riversati dai Comuni vicini perché volevano solo trascorrere qualche ora spensierata in spiaggia nella notte di Ferragosto, tradizionalmente molto amata dai giovani che in comitiva si riuniscono attorno a un fuoco con un po' di musica per bagordi, trasgressioni e ubriacature. (video da Facebook)

