La centralità di quello che si vive in chiesa durante le celebrazioni eucaristiche, l’offerta della cera che non deve diventare ostentazione e il rispetto del sacco che va indossato correttamente come simbolo della devozione. Sono le tre “raccomandazioni” fatte dall’arcivescovo di Catania nel suo appello ai fedeli e ai devoti in vista della Festa di Sant’Agata. “Perché davanti agli occhi di Dio - dice Renna - siamo tutti uguali”.

