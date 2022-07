Follia omicida tra Svizzera e Varesotto: uccide il compagno della ex, le spara e si suicida. Un uomo residente nel Canton Ticino uccide il rivale in amore a Cantello, poi varca il confine raggiungendo le terme di Stabio, in Svizzera, dove esplode dei colpi di arma da fuoco contro la ex compagna ferendola e poi si toglie la vita. La donna è stata ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. È successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 luglio, tra il Varesotto e la Svizzera italiana.

