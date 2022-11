Franco Battiato - La voce del padrone: in esclusiva una clip con Carmen Consoli dell'atteso docu-film sul maestro

Un meraviglioso viaggio nel ‘mondo’ di Franco Battiato in cui le interpretazioni più emozionanti si intrecciano con immagini di repertorio e testimonianze d’eccezione. Un omaggio al musicista e al suo storico album ‘La Voce del Padrone’, il primo in Italia a superare il record di oltre 1 milione di copie vendute nel 1982.

Ad accompagnare lo spettatore in questo viaggio è Stefano Senardi, tra i più grandi produttori discografici italiani, autore del film insieme al regista Marco Spagnoli, e caro amico di Franco Battiato.

Partendo da Milano e arrivando fino a Milo, nella casa di Franco Battiato, Senardi incontra personalità molto diverse: Nanni Moretti, Willem Dafoe, Oliviero Toscani, Caterina Caselli, Mara Maionchi, Morgan, Alice, Carmen Consoli, Vincenzo Mollica, Andrea Scanzi, Francesco Messina, Roberto Masotti, Francesco Cattini, Alberto Radius, Carlo Guaitoli, Corrado Fortuna, Juri Camisasca, Filippo Destrieri e altri che lo conoscevano bene e possono restituire al pubblico uno spaccato della sua musica e della sua filosofia di vita.

In particolare, in questa clip in esclusiva per lasicilia.it, Senardi incontra Carmen Consoli che racconta al pubblico l’approccio ‘’speciale’’ che Battiato aveva nei confronti della vita. Inoltre la stessa Consoli nel film regala al pubblico una sua interpretazione di una bellissimo brano del cantautore, Stranizza d’Amuri.

“Questo viaggio ha un motivo preciso – ha dichiarato Stefano Senardi - trattare con cura quello che Battiato ci ha lasciato. E riuscire a comprendere il senso ultimo di una vita eccezionale come la sua, raccontandola in una biografia plurale ed intima attraverso i ricordi, gli aneddoti dei suoi amici, i materiali di repertorio e le meravigliose canzoni di questo artista straordinario e indimenticabile. Speriamo di esserci riusciti”.

Franco Battiato – la voce del Padrone uscirà dal 28 novembre al 4 dicembre in circa 200 copie in tutta Italia, di cui 40 copie in Sicilia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA