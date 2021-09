Fridays for Future, studenti in piazza per il clima anche a Catania

Tra un intervento e l’altro i giovani protagonisti di questo sciopero globale per il clima, al centro di un cerchio, ballano, gli zainetti in spalla e i cellulari in mano. Ballano i bambini della Scuola diffusa che fa educazione ambientale, civica e relazionale all’aperto. E fanno roteare felici il loro compagno in sedia a rotelle. E ballano le ragazze di Fridays for Future, le principali protagoniste di questo 24 settembre di protesta mondiale contro le ingiustizie climatiche. Ed è una di loro a gestire la manifestazione organizzata con mano sicura e grande senso di responsabilità. Dalla panchina in marmo usata come palco è continuo l’invito a mantenere il distanziamento e ad indossare le mascherine mentre alcuni ragazzi girano tra i partecipanti dispensando igienizzante per le mani.

