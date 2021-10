Frode sulle barche a noleggio a Portorosa: il video della Finanza

La Guardia di Finanza ha eseguito a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) un’ordinanza di interdizione dall’esercizio dell’attività di impresa e professionale, in qualsiasi forma, per la durata di un anno, nei confronti di tre imprenditori I.A,.38 anni, M.G. 55, e G.M. 44, accusati di truffa ai danni dello Stato e ha sottoposto a sequestro somme e beni per un valore di 135 mila euro In particolare sono state scoperte una serie di anomalie relative ad una società, che ha sede a Portorosa, attiva nel settore turistico-marittimo, che ha richiesto ed ottenuto un finanziamento agevolato falsificando documenti.

