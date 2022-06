Un Richard Mille dedicato all'ex ferrarista Felipe Massa dal valore di 250mila euro in via Manzoni e un altro orologio da 20mila euro vicino piazza San Babila. Grazie ai filmati delle videocamere di sorveglianza, la polizia di Milano è riuscita a fermare quattro persone indiziate come autori dei furti avvenuti il 5 giugno nel giro di poche ore nel capoluogo lombardo.

