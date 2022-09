Gigantesca frana sul Monte Bianco: «Blocchi di roccia grandi come case»

Sta diventando virale il video di una frana staccatasi sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, lungo la Cresta des Cosmiques, dove in quel momento si trovavano alcuni alpinisti, seppur lontani dai massi precipitati. Il crollo, si legge sul profilo Instagram di Nick Lozica - che ha diffuso il video insieme a Lewis Muir - risale a lunedì scorso. Dal 25 luglio scorso le guide alpine di Chamonix hanno sospeso le salite lungo questo itinerario che conduce all'Aiguille du Midi (3.842 metri). "La via, anche prima della caduta massi, era sostanzialmente chiusa per questa stagione", conferma Lozika sul social media. Erano "blocchi delle dimensioni di una casa", scrive Muir, aggiungendo che "il video non ha catturato il boom" delle rocce "che hanno colpito il ghiacciaio, è stato come un tuono".

