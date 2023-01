Golden Globes, tutti i vincitori

Steven Spielberg fa doppietta: suoi i premi di miglior regista e di miglior film drammatico con l'autobiografico "The Fabelmans". "Gli spiriti dell'Isola" di Martin McDonagh fa il pieno di riconoscimenti: migliore commedia, migliore attore in una commedia (Colin Farrell) e migliore sceneggiatura. Premiati Austin Butler e Cate Blanchett come migliori attori drammatici, rispettivamente per le interpretazioni in "Elvis" e "Ta'r". Vince anche Michelle Yeoh, migliore attrice in una commedia con ""Everything Everywhere All at Once". Sul versante serie tv, invece, i giornalisti in giuria hanno scelto "House of the Dragon" come miglior serie drammatica e "Abbott Elementary" come migliore serie commedia. I migliori attori drammatici sono Zendaya con "Euphoria" e Kevin Costner con "Yellowstone". Premiate poi le interpretazioni di Quinta Brunson in "Abbott Elementary" e di Jeremy Allen White in "The Bear" nella categoria serie commedia o musical.Steven Spielberg fa doppietta: suoi i premi di miglior regista e di miglior film drammatico con l'autobiografico "The Fabelmans". "Gli spiriti dell'Isola" di Martin McDonagh fa il pieno di riconoscimenti: migliore commedia, migliore attore in una commedia (Colin Farrell) e migliore sceneggiatura. Premiati Austin Butler e Cate Blanchett come migliori attori drammatici, rispettivamente per le interpretazioni in "Elvis" e "Ta'r". Vince anche Michelle Yeoh, migliore attrice in una commedia con ""Everything Everywhere All at Once". Sul versante serie tv, invece, i giornalisti in giuria hanno scelto "House of the Dragon" come miglior serie drammatica e "Abbott Elementary" come migliore serie commedia. I migliori attori drammatici sono Zendaya con "Euphoria" e Kevin Costner con "Yellowstone". Premiate poi le interpretazioni di Quinta Brunson in "Abbott Elementary" e di Jeremy Allen White in "The Bear" nella categoria serie commedia o musical.

