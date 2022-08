Google cambia algoritmo, premia contenuti di qualità

Contenuti piu' utili, pertinenti e di qualita'. E' la novita' che promette Google sul suo motore di ricerca grazie al nuovo algoritmo che entra in azione in queste ore prima per la versione in lingua inglese, successivamente per le altre lingue. Denominato 'Helpful Content Update', l'aggiornamento mira a penalizzare i contenuti che considera "di scarsa qualita'" soprattutto il clickbait, ovvero la pratica di realizzare contenuti appositamente per guadagnare posizioni e click degli utenti, spesso utilizzando titoli che non rispecchiano la notizia riportata

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA