Tutto quello che ha detto Giorgia Meloni in meno di un minuto

Fisco: Tregua fiscale e tassa piatta per le partite iva fino a 100mila euro e vera lotta all'evasione fiscale senza 'caccia al reddito' . Riforma Costituzionale in senso presidenziale per passare da "democrazia interloquente" a "democrazia decidente". Economia: sostegno imponente a famiglie e imprese per il caro energia e lotta all'inflazione con riduzione tasse, esenzioni, ampliare beni primari con iva al 5%. Deregulation: "Non disturbare chi vuole fare" il motto del governo per un patto di fiducia tra imprese e Stato. Chi produce va agevolato non guardato con sospetto. Poverta': manterremo il sostegno a chi non puo' lavorare, ma il Reddito di Cittadinanza e' una sconfitta. E Meloni cita Papa Francesco. Europa: ci sentiamo eredi di San Benedetto, patrono d'Europa. L'Italia si fara' sentire nelle istituzioni Ue. Immigrazione: diritto di asilo non in discussione ma impedire gli scafisti di fare la selezione per decidere chi entra in Italia.

