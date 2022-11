Humanity 1 a Catania, il momento dello sbarco dei primi migranti dalla nave: scendono donne, bambini e fragili

Come previsto dal nuovo decreto, è stata eseguita una ispezione sanitaria per individuare fragili, donne e bambini, i soli ai quali è permesso di sbarcare. Secondo la ong, al termine dell'ispezione "ci sono circa 24 i naufraghi ancora a bordo della Humanity 1 al porto di Catania, che le autorità italiane sembra non vogliano lasciar sbarcare: sono tutti uomini adulti, senza problemi medici". Sarebbero quindi sbarcati a Catania 155 dei 179 migranti che erano a bordo della nave. (Servizio Ansa di Orietta Scardino)

